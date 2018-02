Bolsa da Tailândia cai 1,4% no 1º pregão após golpe Na reabertura dos negócios após o golpe de Estado ocorrido na última terça-feira, a Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, fechou com o índice SET em queda de 1,42%, aos 692.57 pontos, recuperando-se depois de uma breve rodada de fortes vendas ocorrida no início do dia. "A reação dos investidores estrangeiros foi muito melhor do que muitos esperavam, com a visão de que o golpe poderá acelerar o caminho para uma resolução política", disse um analista da Prudent Siam Securities. Ainda assim, as perdas de blue chips de energia, de empresas do setor de construção e de imóveis sobrepuseram-se à procura por ações baratas de bancos e de algumas incorporadoras. O volume transacionado foi o maior desde 5 de abril. As informações são da Dow Jones.