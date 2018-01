Bolsa da Tailândia despenca 15% com ação do Banco Central A Bolsa da Tailândia computou hoje a maior queda em pelo menos 19 anos, contagiando outros mercados da região, após o Banco Central do país ter imposto uma espécie de tributo de saída para os investimentos que ficarem menos de um ano no país. Ontem, a autoridade monetária tailandesa determinou que os bancos mantenham em reserva por um prazo de um ano 30% dos fluxos de entrada de capital que não sejam negociados ou não estejam relacionados a serviços e repatriação de recursos por investimentos de residentes tailandeses no exterior. Se os investidores desejarem retirar o dinheiro por um prazo inferior a um ano, apenas dois terços do valor total será devolvido, o que resultará em um tributo de 10% do total inicial do investimento. O índice Thai Set, principal referencial do mercado acionário tailandês, chegou a cair 185 pontos durante a sessão, mas conseguiu encerrar o dia acima da mínima, com baixa de 15%, segundo uma linha da Dow Jones, que ainda não distribuiu texto com o fechamento oficial do pregão. Após o solavanco inicial do mercado, as autoridades do Banco Central tentaram atenuar o tom da medida. O presidente-assistente do BC, Nitaya Pibulratanagit, disse que o BC está buscando maneiras para aliviar os efeitos drásticos em outros mercados da última medida para reduzir a especulação do Baht, a moeda local, que se valorizou 16% neste ano. Após encontro com corretoras, Nitaya disse que a queda do mercado acionário foi muito maior do que as autoridades esperavam. As informações são da Dow Jones.