Bolsa da Tailândia fecha em alta de 11,2% A Bolsa da Tailândia fez hoje uma recuperação parcial, após o banco central do país decidir excluir os fluxos estrangeiros destinados ao mercado acionário e a investimentos diretos da medida para controlar o capital especulativo que colocou o baht, a moeda local, no maior nível ante o dólar dos últimos nove anos. O Thai Set, principal referencial do mercado, fechou em alta de 11,2%, em 691,55 pontos, após uma onda de pânico ter provocado uma queda de 15% do índice na sessão anterior. No entanto, os analistas alertam que a implementação malfeita de regras para limitar as pressões especulativas que colocar o baht no maior nível em nove anos abalou a confiança dos investidores e deve deixar o mercado tailandês devagar por um período prolongado. A decisão do governo ocorreu após os gerentes internacionais de fundos terem aumentado a presença no mercado tailandês, avaliando que as tensões políticas tinham terminado após o golpe militar de setembro que destituiu o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. Em relatório divulgado hoje, o ABN Amro recomendou a redução da participação das ações da Tailândia de seu portfólio modelo para a Ásia, excluindo o Japão, de 2,5% para 1,5%, avaliando que a incerteza com as mudanças politicas potenciais e as eleições marcadas para o final do próximo ano devem limitar o fluxo de capital estrangeiro para o país em 2007. A presidente do Banco Central, Tarisa Watanagase, afirmou, contudo, que não detectou sinais de que os fundos retirados com as vendas das ações tailandesas da sessão de ontem estariam saindo do país. Em razão das exceções relacionadas às ações para a exigência de se manter em reserva parte do dinheiro estrangeiro que ingressar para aplicação em ativos tailandeses. As exceções deram um colchão para o baht, que se desvalorizou ontem, após ter tocado a máxima ante o dólar em nove anos na segunda-feira. O dólar fechou a 35,80 bahts no mercado doméstico tailandês, em queda ante a cotação de 35,915 do fechamento de ontem na Ásia. Na segunda-feira, o dólar tocou a mínima em nove anos de 35,060 bahts. As informações são da Dow Jones.