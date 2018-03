Bolsa da Tailândia fecha em queda de 2,7% A Bolsa da Tailândia fechou em baixa hoje, com o índice Thai Set recuando 2,7%, a 616,75 pontos. As blue chips despencaram em reação a medidas anunciadas pelo governo militar da Tailândia para limitar a participação de estrangeiros nas empresas do país. Segundo operadores, o índice Thai Set pode atingir os 600 pontos no curto prazo. Entre as ações mais afetadas pelas vendas figuravam as do Siam Commercial Bank, que caíram 6,6%, e as da petrolífera PTT, que fecharam em queda de 3%. O objetivo da nova proposta de lei é eliminar uma brecha na legislação vigente que permite que investidores estrangeiros usem acionistas nomeados com direitos limitados a voto para manterem o controle de companhias locais, sem descumprirem os limites atuais à participação estrangeira em empresas locais. As informações são da Dow Jones.