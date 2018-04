Bolsa da Turquia perde 4% com tensão política no país A Bolsa de Istambul fechou em queda de 4% e a lira turca registrou o maior recuo em sete meses, depois que o Exército ameaçou bloquear o candidato do governo à Presidência, por causa de seu apoio à causa islâmica. O clima de indefinição política após o fim de semana de protestos contra o governo e de ameaças de intervenção militar pressionou o índice IMKB-100, que perdeu 1.876,86 pontos, ou 4,01%, e fechou em 44.984,45 pontos, depois de despencar mais de 8% durante o pregão. O índice recebeu suporte, entretanto, dos comentários do vice-primeiro-ministro turco, Abdullatif Sener, que afirmou mais cedo que a economia e as reservas estrangeiras do Banco Central são fortes. A lira fechou em queda de 2,43%, cotada a US$ 1,3678. Investidores estrangeiros, que haviam reiterado sua confiança no mercado turco nos últimos meses aumentando suas posições em ativos no país, foram surpresos na sexta-feira com o comunicado do Exército opondo-se ao candidato do governo à Presidência, Abdulahh Gul, atual ministro das Relações Exteriores. No comunicado, o Exército afirmou estar pronto para intervir para eliminar o que considera ameaças aos valores seculares do país. Ao longo dos últimos 50 anos, os militares turcos promoveram quatro golpes de Estado, sendo o último em 1980. O domingo viu a escalada das tensões políticas no país, depois que cerca de um milhão de pessoas participaram de manifestações de protesto nas ruas de Istambul, em apoio ao sistema secular no país, exigindo a renúncia do governo, que tem suas raízes no islamismo. Analistas afirmaram que investidores ficarão de olho na decisão da Corte Constitucional sobre o primeiro turno das eleições turcas, realizado na sexta-feira, e nos dados de inflação, ambos previstos para esta quinta-feira. Destaque para a queda das ações da Turkcell, que perderam 1,3% depois de seu principal acionista anunciar que irá quitar sua dívida de US$ 1,35 bilhão com o grupo russo Alfa. As ações do Turkiye Is Bankasi AS, o maior banco do país, perderam 6,4%, e as da Koc Holding AS, a maior companhia turca, recuou 5%. As informações são da Dow Jones.