Bolsa de Buenos Aires fecha em alta de 1,32% O mercado de ações da Argentina fechou com o índice Merval em alta de 22,49 pontos (1,32%), em 1.717,53 pontos. O Merval-25 subiu 1,20% e fechou em 1.682,61 pontos. O volume ficou em 67,7 milhões de pesos, dos quais 59,6 milhões de pesos corresponderam a transações com ações de companhias locais. Analistas disseram que o mercado tem mostrado hesitação, depois das altas fortes de janeiro e do movimento de realização de lucros verificado nos primeiros dias de fevereiro. Isso deverá persistir até a próxima semana, quando há vencimento de opções. Depois disso, as empresas argentinas começam a divulgar seus informes de resultados. "Acredito que os volumes vão se recuperar muito lentamente. Nos últimos dias de fevereiro, começaremos a ver os balanços de trimestre. Os investidores provavelmente estarão de volta nessa época", comentou o analista Jorge Alberti, da consultoria elaccionista.com. As ações da siderúrgica Tenaris subiram 4,5%, recuperando-se da queda de ontem. Analistas disseram que as ações da Tenaris têm espaço para subir ainda mais, porque a empresa tem pouca exposição na Argentina e as expectativas de expansão da indústria global de exploração de petróleo, sua principal cliente, são positivas. As ações da Petrobras Energia Participaciones avançaram 0,5%; as da distribuidora de energia elétrica Transener ganharam 2,5%, ainda em reação aos informes de que a empresa pretende se expandir para a área de telecomunicações. No mercado de câmbio, o peso fechou a 3,0725 por dólar, de 3,0750 por dólar ontem. Segundo o trader Fernando Izzo, da ABC Mercado de Cambio, o volume ficou em cerca de US$ 200 milhões. O Banco Central da Argentina disse que não interveio no mercado hoje.