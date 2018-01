Bolsa de Buenos sobe 0,61% O mercado de ações da Argentina fechou com o índice Merval em alta de 10,49 pontos (0,61%), em 1.708,41 pontos. O Merval-25 subiu 0,56% e fechou em 1.677,12 pontos. O volume ficou em 83,4 milhões de pesos, dos quais 54,2 milhões de pesos corresponderam a transações com ações de companhias locais. Em contraste com os pregões anteriores, a maioria das ações componentes do Merval teve uma recuperação, enquanto as ações da siderúrgica Tenaris, que vinha sendo o destaque positivo do mercado, cederam à realização de lucros e caíram 3,1%. O analista Juan José Vasquez disse que "há muitos fundamentos sobre os quais ser otimista neste momento". Ele observou que os investidores estão começando a procurar ações que tenham ficado baratas e comprando algumas ações selecionadas, como Siderar (+3,8% hoje) e Telecom Argentina (+4,5%, depois de a Morgan Stanley iniciar sua cobertura com recomendação "overweight", ou acima da média). No setor bancário, as ações do Grupo Financiero Galicia subiram 2,4%, as do Banco Francés avançaram 2,4% e as do Banco Macro Bansud fecharam em alta de 1,1%. No mercado de câmbio, o peso fechou a 3,0500 por dólar, em leve queda em relação aos 3,0375 por dólar nos quais vinha se mantendo desde a sexta-feira passada. Hernán Korin, da Supervielle Asset Management, disse que os bancos privados compraram dólares, mas que o motivo para isso não ficou claro.