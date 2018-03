Bolsa de Caracas cai 4,80% com medidas estatizantes A Bolsa de Caracas fechou com o índice IBC em queda de 4,80%, ou 2.400,37 pontos, em 47.630,55 pontos. Segundo operadores, os investidores continuam a reagir às medidas estatizantes anunciadas na semana passada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. "As ações começaram a cair desde a abertura, em dia de volumes muito reduzidos. O mercado ainda está em movimento de venda", comentou o operador Richard la Rosa, da Activalores. As ações da Cia. Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) caíram 1,6%; as da Electricidad de Caracas (EDC) recuaram 6%. Hoje, o ministro venezuelano do Petróleo, Rafael Ramirez, disse que o governo vai adquirir a participação da norte-americana AES na EDC e que os funcionários da empresa vão manter sua participação. As informações são da Dow Jones.