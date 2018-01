Bolsa de Frankfurt cai 0,07%; Milão -0,27% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em baixa de 4,18 pontos (0,07%), em 5.857,88 pontos. O mercado abriu em alta, em reação ao índice de confiança do instituto IFO, da Universidade de Munique, que subiu para 103,3 em fevereiro, de 101,7 em janeiro. Analistas observaram que é o terceiro mês consecutivo de altas do índice, reforçando a perspectiva positiva da economia alemã. O DAX alcançou a máxima intraday de 5,884,22 pontos, o que motivou um movimento de realização de lucros. Com a abertura em baixa das Bolsas dos EUA, o mercado alemão mostrou-se incapaz de voltar a subir no fim do pregão. "A queda no número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA alimentou a perspectiva de mais elevações das taxas de juro pelo Fed", comentou um trader. As ações da metro, do setor de comércio varejista, subiram 3,79%, em reação aos índices de confiança IFO e GfK. As da indústria de pneus Continental avançaram 1,84%, em reação a seu informe de resultados. As da RWE, que também divulgou resultados, caíram 2,73%. As da Rheinmetall subiram 3,98%, em reação a uma elevação de recomendação pelos analistas do UBS. Traders disseram que nesta sexta-feira as atenções do mercado estarão voltadas para o indicador de encomendas de bens duráveis nos EUA em janeiro. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 104 pontos (0,27%), em 37.972 pontos. Traders disseram que a abertura fraca das Bolsas dos EUA deixou o mercado sem direção. As ações do setor financeiro caíram, em meio as especulações contínuas sobre mais consolidação no setor (Intesa -1,00%, Alleanza -1,65%). As da seguradora Toro subiram 3,9%, em reação a rumores de que a Unipol estaria para fazer uma oferta pela empresa. As ações da Unipol caíram 1,1%, embora a companhia tenha negado os rumores. Traders disseram que nesta sexta-feira o mercado estará atento ao informe de resultados da Capitalia. As informações são da Dow Jones. (Renato Martins)