Bolsa de Frankfurt cai 0,23% no dia e sobe 22% no ano A Bolsa de Frankfurt fechou em queda de 0,23%, com o índice Xetra-DAX em 6.596,92 pontos. A Bolsa de Paris continua operando e às 12h41 (de Brasília), registrava ganho de 0,23%. Em 2006, o índice Xetra-DAX registrou valorização de 22% e o CAC-40, de Paris, de 17,6%. De acordo com operadores, o mercado foi impulsionado durante o ano pelo bom desempenho das empresas. Um especialista disse não prever manutenção do mesmo ritmo em 2007, já que as companhias não devem registrar os mesmos resultados. As informações são da Dow Jones.