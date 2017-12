Bolsa de Frankfurt cai 1,42%; Milão -1,01% A Bolsa de Frankfurt reagiu em queda ao anúncio de alta no juro na zona do euro pelo Banco Central Europeu (BCE). O índice Xetra-DAX terminou o dia com desvalorização de 83,12 pontos (1,42%), em 5.783,49 pontos. Analistas disseram que, embora a alta fosse esperada, o mercado teme que a instituição eleve novamente as taxas. Depois do anúncio de elevação das taxas, o BCE elevou suas projeções para inflação e crescimento. Ao mesmo tempo, o presidente da instituição, Jean-Claude Trichet, alertou que as autoridades vigiarão a inflação. Os investidores temem que a apreciação do juro corroa parte do lucro das empresas. As ações da companhia de resseguros Munich Re fecharam em queda de 2,7%, depois de informar queda de 41% em seu lucro em 2005, para 1,45 bilhão de francos suíços, depois de receber número recorde de pedidos de seguros relacionados aos furações Katrina, Wilma e Rita no ano passado nos EUA e a tempestades na Europa. O resultado ficou abaixo da estimativa dos analistas de 1,79 bilhão de francos suíços. A alta do juro na zona do euro prejudicou os negócios também na Bolsa de Milão. No fim do dia, o índice MIB30 registrava queda de 381 pontos (1,01%), em 37.415,00 pontos.