Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 0,12% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 7,07 pontos (0,12%), em 5.763,40 pontos. O mercado abriu em alta, em reação a informes de resultados de empresas européias, mas passou a recuar depois da divulgação da pesquisa de confiança na economia do instituto ZEW, que ficou aquém das previsões. Na última hora do pregão, o DAX passou a subir novamente, em reação aos indicadores norte-americanos de vendas no varejo e estoques das empresas. O sentimento do mercado é positivo, mas há muita cautela antes do depoimento do presidente do Fed, Ben Bernanke, nesta quarta-feira. Somente depois de o índice Dow Jones se consolidar acima dos 11 mil pontos, o DAX deverá aproximar-se dos 6 mil pontos. A aproximação do vencimento de opções, nesta sexta-feira, deverá influir no comportamento do mercado nos próximos dias. As ações do setor automotivo caíram, devido à realização de lucros (Volkswagen -0,65%, BMW -1,43%). O mesmo motivo foi apontado para a queda de 1,46% das ações da ThyssenKrupp. As do Commerzbank recuaram 0,99%, apesar de seu lucro ter ficado de acordo com as previsões em 2005; as do DePfa Bank, que também divulgou resultados, caíram 7,10%. Traders disseram que nesta quarta-feira os investidores estarão atentos ao informe da empresa de resseguros Munich Re sobre contratos renovados e também ao informe de resultados da Deutsche Post. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 98 pontos (0,27%), em 36.866 pontos. Traders atribuíram a baixa à realização de lucros com ações do setor de energia, que haviam subido ontem em reação a informes de redução das exportações de gás natural da Rússia para a Europa Ocidental (hoje, a Gazprom russa informou que está cumprindo seus contratos de exportação para a Itália): ENI -1,24%, Enel -0,28%, Saipem -2,18%. As da Pirelli subiram 0,72%, depois de a empresa anunciar que pretende listar separadamente ações de sua unidade de pneus.