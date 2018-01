Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 0,22% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 12,61 pontos (0,22%), em 5.660,03 pontos. Um trader disse que houve pouca atividade no mercado e que o sentimento do mercado "é fundamentalmente positivo. O mercado teve uma alta sólida nos últimos dias, de modo que as pessoas estão relutantes em comprar aos preços atuais. Elas estão à espera de uma consolidação para entrar no mercado a preços mais baixos". Ele acrescentou que "mesmo uma queda de 100 pontos" não afetará o otimismo do mercado. As ações da indústria de pneus Continental subiram 3,14%, depois de o Citigroup elevar seu preço-alvo. As ações da KarstadtQuelle subiram 2,83%, depois de a empresa anunciar a venda de imóveis. As da Premiere, do setor de mídia, avançaram 4,73% e as da Deutsche Telekom tiveram alta de 0,23%, em meio a previsões de um acordo para a transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo. As da ThyssenKrupp caíram 3,74%; analistas da Dresdner Kleinwort Wasserstein disseram que a eventual aquisição da Arcelor pela Mittal Steel poderá aumentar a chance de o rating da ThyssenKrupp ser rebaixado para abaixo do nível de investimento; o HVB manteve recomendação de "compra" para ThyssenKrupp e a Rheinland-Pfalz manteve a classificação "underperform" para a empresa, em meio a especulações de que a Mittal poderá vender a canadense Dofasco para a ThyssenKrupp, caso consiga comprar a Arcelor.