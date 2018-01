Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 0,92% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 52,38 pontos (0,92%), em 5.726,53 pontos. O mercado abriu em baixa, acompanhando a reação de outras Bolsas internacionais ao novo aperto monetário do Federal Reserve norte-americano e ao informe de resultados da Google, mas passou a subir no fim da manhã. A Europa está mostrando força em relação aos EUA e a Alemanha está mostrando força em relação ao resto da Europa, observam analistas que também esperam uma migração de recursos do mercado de bônus para o de ações. As ações do Commerzbank subiram 3,61%; traders atribuíram a alta à participação do banco em várias empresas que têm apresentado bom desempenho, como a Linde e o Comdirect Bank. As do Deutsche Post avançaram 2,41%, depois de elevação de preço-alvo pelos analistas do Crédit Suisse. As da Volkswagen subiram 2,56%, devido a informes de que um consórcio formado pela empresa de aluguel de carros Sixt e a companhia de investimentos Apax Partners & Co. Ltd. teriam oferecido ? bilhões por sua subsidiária Europcar. As da E.On avançaram 1,49%, em meio a especulações sobre consolidação no setor de energia. As ações da siderúrgica ThyssenKrupp caíram 1,47%, depois de a empresa voltar a negar interesse em comprar a Corus.