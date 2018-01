Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 1,78% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax-30 em alta de 98,51 pontos (1,78%), a 5.647,42 pontos. Traders disseram que o índice recuperou as perdas intraday - sofridas após a divulgação do fraco PIB dos EUA no quarto trimestre - ajudado pelo dado positivo das vendas de imóveis novos nos EUA em dezembro - crescimento de 2,9%, de uma expectativa de queda de 1,1%. Um analista observou que os 6 mil pontos continuam sendo a meta no médio prazo para o Dax, mesmo diante dos fracos lucros e preocupações relacionadas com inflação nos EUA. As ações da ThyssenKrupp subiram 8,07%, impulsionadas pelas notícias sobre a oferta da Mittal Steel, maior fabricante de aço do mundo, para adquirir a rival Arcelor. As ações Adidas subiram 2,20%. Para a próxima semana, o mercado estará na expectativa da reunião do Federal Reserve e dos balanços das blue chips Henkel (+1,23%) e Deutsche Bank (+1,68%). Na semana, o Dax acumulou um ganho de 5,58%.