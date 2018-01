Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 2,24% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 121,82 pontos (2,24%), em 5.548,91 pontos. Traders disseram que o mercado alemão reagiu positivamente ao bom desempenho da Bolsa de Tóquio, ao informe de resultados da Siemens e ao relatório da Deutsche Telekom sobre o crescimento do número de seus assinantes em 2005. "Eu subestimei completamente o mercado", disse um trader, notando o fato de a Bolsa alemã vir apresentando um desempenho bastante melhor do que o mercado norte-americano. Outro operador observou que poderá haver alguma realização de lucros nesta sexta-feira, quando o DAX deverá operar entre 5.500 e 5.553 pontos. As ações da Siemens subiram 6,53%, depois de a empresa divulgar resultados; as da Deutsche Telekom avançaram 1,24%. As da Hypo Real Estate fecharam em alta de 6.5%, depois de elevação de seu preço-alvo pelos analistas do HVB e da divulgação de seu informe de resultados. As da ThyssenKrupp, que divulga resultados nesta sexta-feira, subiram 3,36%.