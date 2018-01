Bolsa de Frankfurt fecha em queda de 0,03% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax-30 em baixa de 1,53 ponto (0,03%), para 5.793,95 pontos, na ausência dos impulsos dos mercados norte-americanos. Os mercados norte-americanos não abriram em observação ao feriado do Dia do Presidente. A segunda-feira foi vista como um dia de consolidação, mas as chances de novas altas ainda são boas, prevêem analistas, acrescentando que o próximo alvo deverá ser os 6.000 pontos. Entre as blue chips, as ações da Lufthansa caíram 0,58%, pressionadas pela alta dos preços do petróleo. Nesta terça-feira, o mercado estará atento aos balanços das MAN AG (+3,50%), Henkel (-0,77%) e Deutsche Börse (-1,00%).