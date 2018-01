Bolsa de Frankfurt recupera perdas e tem alta de 0,65% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax-30 em alta de 35,23 pontos (0,65%), para 5.430,84 pontos, recuperando parte do acentuado declínio registrado na quarta-feira. No geral, analistas disseram que o cenário permanece positivo e que o mercado está num ritmo sólido para obter um crescimento adicional em 2006. No curto prazo, contudo, os desenvolvimentos no Irã e o conseqüente impacto sobre os preços do petróleo poderão colocar pressão sobre o Dax, disse um operador. Na avaliação dos analistas, o próximo suporte está nos 5.363 pontos e a resistência nos 5.458 pontos. As ações da Deutsche Börse dispararam 6,08%, depois de terem sido elevadas pelo Citigroup, apesar dos rumores de colocação de ações. As ações da Deutsche Telekom, as mais negociadas do dia, fecharam em baixa de 0,45%. As ações da Infineon recuperaram parte das perdas de ontem, com ganho de 1,65%, contudo, as da SAP caíram mais 0,62%. Milão Em Milão, o índice S&P/MIB fechou em alta de 62 pontos (0,17%), para 36.086 pontos, em meio a uma forte atividade, com os investidores aproveitando a recente correção para comprar ações que ficaram baratas, disseram operadores. "É um mercado vigoroso", disse um operador. Entre as blue chips (papéis de maior peso), as ações da Autostrade subiram 2,86%, depois de analistas terem elevado suas recomendações para o ativo.