Bolsa de Frankfurt sobe 0,22% apesar da gripe aviária O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 12,91 pontos (0,22%), em 5.870,79 pontos. Um analista disse que "apesar da gripe aviária e das preocupações com as taxas de juro, o DAX subiu para os níveis mais altos do ano nesta semana, com apoio de informes de resultados sólidos das empresas, expectativa de fusões e aquisições e indicadores econômicos fortes"; ele prevê que essa tendência se mantenha na próxima semana. As ações da ThyssenKrupp subiram 2,38%, devido a fatores técnicos. As da Siemens recuaram 0,60%, em dia de conferência com analistas. Na semana, o DAX acumulou uma alta de 1,30%.