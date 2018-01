Bolsa de Frankfurt sobe 0,25% puxada por Lufthansa O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 14,12 pontos (0,25%), em 5.674,15 pontos. A alta foi liderada pelas ações da Lufthansa, que subiram 2,11% em reação a uma elevação de recomendação pelos analistas do Citigroup. As do Deutsche Bank avançaram 1,09%, antes da reunião de sua diretoria, marcada para esta quarta-feira. As da Deutsche Telekom caíram 1,36%. Um trader disse que "o sentimento do mercado é positivo" e que "seria perfeitamente OK se o DAX passasse por uma consolidação e caísse para, digamos 5.550 pontos". Outro operador observou que "cada leve recuo está sendo usado por investidores para comprar". Para ele, os investidores acompanharão atentamente o resultado da reunião do Federal Reserve norte-americano e os próximos indicadores a serem divulgados nos EUA, em especial o índice nacional de atividade dos gerentes de compras (ISM), nesta quinta-feira, e os dados do nível de emprego em janeiro, na sexta-feira. No mês de janeiro, o Xetra-DAX subiu 4,92%.