Bolsa de Frankfurt sobe 1,36%; Milão +1,15% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 77,27 pontos (1,36%), em 5.743,68 pontos. Traders disseram que o mercado reagiu à alta das Bolsas dos EUA. As ações da Volkswagen subiram 1,89%, decido à expectativa positiva em relação a seu informe de resultados, que sai nesta sexta-feira. As da Lufthansa recuaram 0,22%, em reação a seu informe sobre o tráfego de passageiros em janeiro. Traders disseram que nesta sexta-feira o mercado estará atento também aos informes de resultados da Puma e da Software AG, além do saldo comercial dos EUA. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 421 pontos (1,15%), em 37.071 pontos.Entre as ações mais negociadas, os destaques foram Telecom Italia (+0,82%), Unicredito (+2,21%) e Pirelli (-1,54%).