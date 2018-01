Bolsa de Frankfurt tem alta de 0,02%; Milão +0,18% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 0,97 ponto (0,02%), em 5.764,37 pontos, depois de ter alcançado nova máxima do ano em 5.790,27 pontos, em reação às declarações do novo presidente do Federal Reserve norte-americano, Ben Bernanke. "O fato de o índice Dow Jones ter ultrapassado os 11 mil pontos é um bom sinal, que abre caminho para o DAX subir para a casa dos 5.850 nos próximos dias", disse um trader, ressalvando que isso poderá ser precedido por uma breve correção, caso os investidores prefiram realizar lucros. As ações do Commerzbank 1,61%, em reação a seu informe de resultados. As da Deutsche Post caíram 3,63%, também em reação a seu informe de resultados. As da empresa de resseguros Munich Re (Münchener Rück) subiram 0,97%, depois de a empresa divulgar os dados de contratos renovados em 2005. As da Hochtief subiram 2,77%, em reação ao informe de resultado da Leighton, sua subsidiária na Austrália. Traders disseram que as atenções do mercado nesta quinta-feira estarão voltadas para os informes de resultados da DaimlerChrysler e da Merck AG, além do índice de atividade do Fed de Filadélfia. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 67 pontos (0,18%), em 36.933 pontos. Traders descreveram o pregão como quieto, com os investidores mostrando cautela antes do depoimento de Bernanke e digerindo suas declarações mais tarde. Entre as ações mais negociadas, as da Alitalia subiram 4,37%; as da Pirelli caíram 3,22% e as do Unicredito avançaram 1,26%.