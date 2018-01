Bolsa de Frankfurt tem alta de 1,74% O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 92,79 pontos (1,74%), em 5.427,09 pontos. O mercado reagiu positivamente à pesquisa de confiança na economia alemã do instituto IFO, da Universidade de Munique, e ao informe de resultados da SAP, do setor de software. "Mais informes de resultados fortes de empresas da zona do euro deverão ajudar o mercado a se descolar ainda mais das Bolsas dos EUA", disse um trader. As ações da SAP subiram 10,32%; o lucro da empresa no quarto trimestre de 2005 superou as previsões e a SAP ofereceu uma projeção otimista para 2006. As da DaimlerChrysler avançaram 2,35%, em reação ao plano de reestruturação anunciado ontem. As da MobilCom, da área de telefonia celular, subiram 6,2%, em meio a especulações de que empresas dos EUA estariam interessadas em comprá-la. Nesta quinta-feira as atenções do mercado estarão voltadas para o informe de resultados da Siemens (cujas ações subiram 1,58% hoje) e para o informe da Deutsche Telekom sobre o crescimento do número de assinantes de seus serviços em 2005 (hoje, as ações da empresa caíram 0,39%).