Bolsa de Frankfurt tem queda de 0,73%; Milão - 0,95% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 42,21 pontos (0,73%), em 5.701,47 pontos. Traders atribuíram a queda à realização de lucros com blue chips como E.On (-1,01%), Siemens (-2,36%) e Deutsche Bank (-1,83%). Um analista qualificou como impressionante o fato de o DAX ter se mostrado capaz de sustentar o nível dos 5.700 pontos, apesar da influência negativa dos mercados dos EUA. Entre os destaques do pregão estava Volkswagen, com alta de 9,44%, em reação a seu informe de resultados. As da Porsche acompanharam, fechando em alta de 4,1%. Um trader disse que o mercado poderá subir na próxima semana, quando saem os informes de resultados de empresas como ThyssenKrupp, Deutsche Post e DaimlerChrysler. Nesta semana, o DAX acumulou uma alta de 0,78%. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 353 pontos (0,95%), em 36.718 pontos. Traders disseram que o comportamento do mercado foi determinado pelo desempenho das ações do setor financeiro, que caíram com a diminuição das especulações sobre fusões e aquisições (Banca Popolare Italiana -2,76%, Intesa -2,08%, Unicredito Italiano -1,53%). No setor de energia, as ações da ENI caíram 1,72%, devido a preocupações quanto à oferta de gás natural e dúvidas quanto à estratégia da empresa. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 0,85%.