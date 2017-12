Bolsa de Frankfurt tem queda de 1,07%; Milão +0,16% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 62,03 pontos (1,07%), em 5.721,46 pontos. Traders disseram que os investidores ficaram "chocados" com o alerta de queda nos lucros feito pela norte-americana Intel. Um operador ressalvou que "o mercado deve se recuperar logo". Outro observou que o índice de atividade dos gerentes de compras dos EUA (ISM) foi positivo e deverá contribuir para dar sustentação ao mercado. As ações da Infineon, que operaram a maior parte do pregão em queda, em reação ao alerta da Intel, se recuperaram e fecharam em alta de 0,13%. Outros destaques entre as mais negociadas foram DaimlerCrysler (-2,55%), Siemens (-1,32%) e Deutsche Bank (-1,55%). As da Bayer, que divulga resultados na próxima segunda-feira, recuaram 1,60%. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 60 pontos (0,16%), em 37.390 pontos. As ações da Telecom Italia subiram 1,89%, devido à expectativa de que a empresa anuncie dividendos ao divulgar seu informe de resultados de 2005, na próxima terça-feira. Da Bulgari avançaram 1,98%, em reação ao informe de resultados da rival francesa LVMH, divulgado ontem. As da STMicroelectronics caíram 1,16%, em reação ao alerta de queda dos lucros feito pela Intel. As atenções do mercado na próxima segunda-feira estarão voltadas para os informes de resultados da seguradora Generali e do banco Intesa. Um operador afirmou que os investidores deverão continuar atentos ao desempenho das ações da Enel, em meio a turbulências políticas causadas pelo anúncio da fusão entre a Gaz de France e a Suez, que frustrou a tentativa da empresa italiana de adquirir a Suez.