Bolsa de Frankfurt tem queda de 1,34%; Milão -1,34% O mercado de ações da Alemanha fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 76,93 pontos (1,34%), em 5.649,60 pontos. A Bolsa abriu em alta, acompanhando os ganhos dos principais mercados asiáticos e com alguns investidores comprando para cobrir posições, mas reverteu a direção devido à realização de lucros. A decisão do Banco Central Europeu, de manter sua taxa básica de juros inalterada, não teve impacto no mercado. "O sentimento do mercado é variado neste momento. Estávamos à espera de uma correção, mas, fundamentalmente, o tom continua positivo", disse um trader. Outro operador afirmou que há espaço para o DAX cair para a faixa dos 5.550 a 5.560 pontos no curto prazo. As ações do Deutsche Bank subiram momentaneamente em reação a seu informe de resultados, mas cederam à realização de lucros e fecharam em queda de 2,59%. As da Henkel, que também divulgou resultados, caíram 3,66%. As da BMW subiram 1,07%, depois de os analistas do Crédit Suisse reiterarem sua recomendação de compra. As da DaimlerChrysler caíram 1,60%. Traders disseram que as atenções do mercado nesta sexta-feira estarão voltadas para o indicador do nível de emprego nos EUA. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 495 pontos (1,34%), em 36.472 pontos. Traders disseram que os investidores passaram a vender para realizar lucros depois da abertura em queda das Bolsas dos EUA, mas que o sentimento do mercado continua positivo. Em dia fraco de notícias sobre empresas italianas, os destaques entre as ações mais negociadas foram Telecom Italia (-1,56%), Unicredito (-2,33%), Alitalia (-3,39%) e Parmalat (+2,76%). Segundo os traders, o volume de negócios deverá ser reduzido nesta sexta-feira, porque muitos administradores de fundos estarão em uma conferência a portas fechadas com bancos patrocinada pelo UBS em Milão. As atenções estarão voltadas para os indicadores norte-americanos.