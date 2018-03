Bolsa de HK fecha em alta recorde devido a China Mobile O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong fechou em alta recorde, devido principalmente ao desempenho da gigante de telecomunicações China Mobile. O índice encerrou em alta de 1,73%, a 20.310,18 pontos. A China Mobile subiu 3,7% após um relatório dizer que a companhia pode ser listada na bolsa chinesa. O jornal "Ming Pao Daily", uma publicação em língua chinesa baseado em Hong Kong, informou segunda-feira que a China Mobile está solicitando o lançamento de uma oferta pública inicial de ações tipo A este ano na Bolsa de Shangai. As ações de bancos também subiram. O Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês), fechou e alta de 5,8%. China Construction Bank subiu 2,8% e Bank of China, 4,9%. Companhias de seguro igualmente fecharam em alta. China Life subiu 6.6% e Ping Ann Insurance, 6.7%. Na Bolsa de Taipé, o índice Taiwan Weighted encerrou o primeiro pregão do ano em alta de 1,2%, aos 7.920 pontos e com o melhor volume em 8 meses, em razão da volta dos investidores ao mercado. Ações do setor financeiro lideraram os ganhos, já que há boas perspectivas para este mercado. Taishin Financial avançou 7%, o mesmo porcentual de alta dos papéis do Taiwan Business Bank. O índice Kospi, da Bolsa sul-coreana, fechou estável, com alta de 0,1%, com moderado volume de negócios. Os papéis de empresas de Tecnologia da Informação (TI) registraram aumento por causa da expectativa de crescimento da demanda por DRAM (tipo de memória RAM) com o lançamento do Windows Vista, previsto para os próximos dias. Já o setor bancário sofreu queda com a diminuição das expectativas de ganhos por causa das restrições impostas pelo governo para empréstimos para compra de imóveis. Dentre os papéis mais ativos, Samsung Electronics subiu 2% e Hynix avançou 2,3%. Já Kookmin Bank caiu 1%. O índice PSE Composto, da Bolsa das Filipinas, caiu 0,2%, em um dia de volume moderado de negócios e realização de lucros de alguns papéis que haviam subido antes do início do ano. ?A maioria dos traders e de gerentes de fundos continua em férias. Provavelmente haverá mais volume e atividades amanhã, quando os demais mercados da região voltam a funcionar?, disse Mark Alan Canizares, da Citiseconline.com. Ayala Corp. registrou baixa de 3,4%, depois de ter subido 19% em cinco pregões. O mercado australiano encerrou o pregão desta terça-feira estável. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney registrou alta de 0,01%, aos 5.670,2 pontos, em razão de realização de lucros no final dos negócios. BHP subiu 0,9%, o mesmo porcentual de alta do Macquarie Bank. Papéis de empresas de mineração de ouro, urânio e metais-base, além de petrolíferas, registraram bons resultados. Já ações de companhias de títulos imobiliários e varejistas sofreram realização de lucros depois dos recentes ganhos nas últimas semanas. A Bolsa de Jacarta, na Indonésia, encerrou o pregão em alta de 1,72%. As Bolsas de Tóquio, Kuala Lumpur (Malásia), Bangcoc (Tailândia), Cingapura e China não funcionam devido a feriados. As informações são da Dow Jones.