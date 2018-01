Bolsa de Hong Kong recua 0,74%; Coréia cai 1,08% A Bolsa de Hong Kong fechou em queda de 113,86 pontos (0,74%), em 15.312,09 pontos. A Bolsa da China recuou com realização liderada pelas ações de mineradoras. O índice Shanghai Composto fechou em queda de 0,2%, em 1.279,64 pontos. Desde o começo do ano, o índice registra valorização de 10%. O índice Shenzhen Composto recuou 0,1%, para 316,17 pontos. Na Bolsa da Coréia do Sul, o índice Kospi encerrou em 1.320,79 pontos, queda de 14,44 pontos (1,08%). Na Bolsa de Taipé, Taiwan, o índice composto caiu 32,63 pontos (0,49%) e fechou em 6.562,29 pontos. Na Malásia, a Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 2,46 pontos (0,27%), em 922,77 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times fechou em alta de 5,91 pontos (0,24%), em 2.429,50 pontos. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 2,35 pontos (0,11%) e fechou em 2.087,64 pontos. Na Indonésia, o índice JSX, da Bolsa de Jacarta, caiu 0,70 ponto (0,06%) e terminou a sessão em 1.252,40 pontos.