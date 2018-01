Bolsa de Hong Kong registra terceira alta consecutiva Os ganhos registrados pela China Mobile ajudaram a consolidar o terceiro pregão consecutivo de alta do Hang Seng. O principal índice da Bolsa de Hong Kong subiu 82,26 pontos, ou 0,4% para 19.192,91 pontos. Traders acreditam que o mercado irá continuar a subir nesta semana, com novas ofertas e forte liquidez. China Mobile registrou aumento de 1,9%. Empresas do setor financeiro, dentre elas China Life e Ping An, também tiveram bom desempenho. Os ganhos com ações dos setores bancário e imobiliário - em razão das expectativas de maior apreciação do yuan - fizeram com que o principal índice do mercado chinês registrasse novo recorde de alta nesta segunda-feira, o terceiro consecutivo. O Xangai Composto avançou 2,6%, aos 2.2332,43 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 2,3%. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC na sigla em inglês) subiu 5,6% e China Merchants Bank teve ganhos de 6%. China Vanke, a maior empresa do setor imobiliário listada em Xangai, registrou aumento de 6,8%. O yuan subiu e no fim do dia o dólar caía para 7,8235 yuans no sistema automático de preços, de 7,8261 yuans de sexta-feira. A alta da moeda chinesa foi provocada pelo aumento do estoque de dólares por parte dos exportadores - em antecipação aos feriados do fim do ano. A Bolsa de Taipé fechou em alta nesta segunda-feira, com a procura contínua dos investidores por pechinchas, após a forte queda registrada semana passada. O Taiwan Weighted subiu 1,1%, aos 7.624,42 pontos. ?Eu acredito que a corrida de hoje ainda é parte da recuperação técnica das vendas da semana passada?, disse Bill Huang, da KGI Securities. As ações da TMSC avançaram 2,6% e as da Hon Hai Precision Industries subiram 1,5%. Em Seul, o índice Kospi subiu, liderado por papéis do setor de comunicações. A Bolsa seguiu a tendência do Dow Jones, que na sexta-feira registrou recorde no final do pregão. O principal índice do mercado sul-coreano subiu 0,8% com a expectativa de que o governo vá facilitar as regras para o setor de telecomunicações no próximo ano. SK Telecom, a maior operadora de telefones celulares do país, teve alta de 4,3%. KT Corp, a maior operadora em rendimentos, subiu 3,3%. O mercado filipino encerrou o dia com o índice PSE Composto fechando aos 2.8777,83 pontos, alta de 0,8% em um pregão com grande volume de negócios. ?O mercado está realmente forte. Você percebe a chegada de muitos investimentos e isso pode ser o resultado do crescimento positivo da economia e das baixas taxas de juros?, disse Spencer Yap, da BPI Securities. PNOC-Energy Development teve alta de 4,8% em razão da boa expectativa de crescimento. SM Prime avançou 4.6%. Ações do setor bancário e de transporte lideraram a alta no mercado australiano. O índice S&P/ASX 200 encerrou o dia em alta de 0,3%, aos 5.591,5 pontos. Os ganhos desses papéis superaram as quedas registradas pelas empresas de mineração como BHP Billiton (-1,4%) e Rio Tinto (-1,1%). Realizações de lucros dos acionistas da Telkom - que caiu 2,4% - fizeram o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, fechar em baixa de 0,3%. Gas Negara subiu 0,9% em função de expectativa de lucros fortes no encerramento de 2006 da distribuidora de gás. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) recuou 0,71%. Em Cingapura, o índice Strait Times encerrou a sessão com alta de 1,10%. As informações são da Dow Jones.