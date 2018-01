Bolsa de Hong Kong sobe 0,16%; Seul, 2º dia de alta Na Bolsa de Hong Kong, compras de ações dos setores de transporte e bancário relacionadas à China amorteceram o impacto da perda acentuada no mercado japonês. O Hang Seng subiu 24,81 pontos (0,16%), para 15.575,69 pontos, acumulando alta de 0,3% na semana. As ações das empresas marítimas despertaram o interesse de compradores, com a China Merchants evoluindo 3,8%, e a China Shipping Development, 2,5%. A Bolsa da China fechou em baixa pelo segundo dia consecutivo, mas as perdas foram mais amenas que o tombo de 2% de ontem. O Xangai Composto cedeu 0,3%, para 1.267,41 pontos. Na quarta-feira, o índice atingiu o maior nível de fechamento em 11 meses, impulsionado pela percepção positiva em relação ao programa de reforma das ações que atualmente não tem negociação em bolsa. Em Cingapura, o Straits Times fechou praticamente estável, com queda de 3,32 pontos (0,14%), em 2.431,34 pontos. A performance foi atribuída à decepção com o lucro do DBS Group e com o trecho, lido antes do fechamento da sessão, do relatório do orçamento para o período fiscal de 2006-2007. Realizações de lucro associadas à aproximação do fim de semana fizeram a Bolsa da Malásia fechar em baixa, com o KLSE Composto perdendo 1,63 ponto (0,18%), para 926,47 pontos. Na Bolsa da Indonésia, o Jacarta Composto encerrou o dia em 1.243,47 pontos, com queda de 5,6 pontos (0,45%), com operadores avaliando que o mercado deve passar por um período de consolidação antes da temporada de divulgação de balanços locais no próximo mês. Estendendo seus ganhos para a segunda sessão consecutiva, o índice Kospi, da Coréia do Sul, subiu 18,41 pontos (1,4%0), para 1.332,73 pontos. As ações de tecnologia atraíram compras fortes, com a Samsung Electronics ganhando 2,6% e a Hynix, 2,8%. A procura por pechinchas entre as blue chips dos setores de energia, marítimo e bancário e a estabilização da situação política sustentaram a Bolsa da Tailândia. O Thai Set, índice referencial do pregão, subiu 4,19 pontos (0,57%),para 739,35 pontos. Em Taipé, o índice Taiwan Weighted cedeu 10,18 pontos (0,15%), para 6.673,75 pontos. A alta de 7,8% das ações do grupo de telecomunicações Globe Telecom impulsionaram a Bolsa das Filipinas, permitindo que o PSE Composto fechasse em 2.102,16 pontos, com valorização de 25,74 pontos (1,24%).