Bolsa de Hong Kong sobe 0,3%, de olho nos EUA A bolsa de Hong Kong encerrou com leve alta os negócios desta quarta-feira, enquanto muitos investidores aguardam o pronunciamento semestral do presidente do Federal Reserve (banco central norte-americano), Ben Bernanke, e a divulgação do índice de inflação nos EUA. O índice Hang Seng, das principais ações, subiu 0,3%. A bolsa da China teve perdas significativas, influenciada pela notícia de que foi oficialmente aprovada a abertura de capital do Banco Comercial e Industrial da China (ICBC), o que pode reduzir a liquidez do mercado. Tanto o Xangai Composto como o Shenzhen Composto tiveram perda de 2,3%. Fontes próximas à operação disseram que o ICBC planeja levantar US$ 14 bilhões com o lançamento de suas ações nas bolsas de Hong Kong e Xangai. Cinco emissões estão programadas para o mercado chinês nesta semana. De acordo com o analista Zhang Qi, da Haintong Securities, tais lançamentos devem fazer com que os próximos pregões também tenham um desempenho fraco. A corretora Citic Securities conseguiu valorização de 6,1%. As ações da China Petroleum & Chemical, maior refinaria da Ásia, tiveram queda de 2,4%. A bolsa da Coréia do Sul fechou praticamente estável, pressionada pela realização de lucros. O índice Kospi avançou 0,2%. LG Electronics subiu 0,4%. Em Taiwan, o mercado também encerrou quase estável, com o índice Taiwan Weighted em leve baixa de 0,1%. O conflito no Oriente Médio e a tensão na Coréia do Norte ainda influenciam os negócios. O Índice Composto das 100 principais ações da bolsa de Kuala Lumpur, Malásia, fechou em alta de 0,4%, com destaque para alta de papéis de companhias agrícolas, como as produtoras de palma, cujo óleo pode ser alternativa energética, por meio do biodiesel, devido à alta do petróleo. Na bolsa da Austrália, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,5%, em meio à expectativa quanto à divulgação da inflação norte-americana e quanto ao pronunciamento do presidente do Fed. A mesma expectativa afetou os negócios na bolsa filipina, que também teve baixa de 0,5% no índice PSE Composto. Realizações de lucros derrubaram a cotação dos papéis das duas maiores empresas de telecomunicações do país. A Philippine Long Distance Telephone Co. perdeu 0,8% e a Globe Telecom caiu 5,8%. (As informações são da Dow Jones)