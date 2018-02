Bolsa de Hong Kong sobe liderada pelo setor imobiliário A perspectiva de recuperação do setor imobiliário e a abundante liquidez estimularam o interesse dos investidores hoje em Hong Kong. O índice Hang Seng subiu 0,2%. ?Os investidores continuam assimilando os benefícios da decisão do Fed de manter as taxas de juros, principalmente no setor mobiliário de Hong Kong?, disse Simon Lam, chefe de pesquisa da Christfund Securities. O mercado chinês fechou estável nesta sexta-feira, já que a falta de ofertas de novas ações na próxima semana diminuiu as preocupações sobre liquidez. O Xangai Composto teve queda de 0,01% e o Shenzhen Composto subiu 0,44%. O yuan caiu e no fim do dia o dólar subia para 7,9766 no sistema automático de preços, de 7,9660 de quinta-feira. O plano de ataque contra aviões na Grã-Bretanha e a realização de lucros foram os fatores que levaram à queda de 0,1% do Taiwan Weighted, em Taipé. ?Embora o mercado americano tenha reagido bem às informações em Londres, a maioria dos investidores locais aplica no curto prazo e decidiram rapidamente realizar lucros antes do final de semana?, disse David Li, trader da Daiwa Securities. Em Seul, o índice Kospi encerrou em baixa de 0,9%, em razão das incertezas sobre a economia global no segundo semestre e das vendas de investidores estrangeiros no mercado futuro. Após três dias de queda, o PSE Composto, da Bolsa de Manila, encerrou o dia em alta de 0,7%, liderada principalmente pela recuperação dos papéis da Philippine Long Distance Telephone Co. (PLDT). ?Basicamente, o pregão seguiu o mercado americano?, disse Rommel Macapagal, presidente da Westlink Global Equities. As ações da PLDT foram as mais negociadas do pregão, subindo 2,8%, depois de acumular perdas de 6,4% em três sessões, após anunciar queda de 7,9% nos resultados do segundo trimestre. Na bolsa de Sydney, o índice S&P/ASX 200 encerrou em queda de 0,08%, mesma baixa da bolsa de Kuala Lumpur (Malásia). A bolsa de Jacarta (Indonésia) fechou com alta de 1,25%. (As informações são da Down Jones).