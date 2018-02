Bolsa de Hong Kong tem alta de 0,72% A bolsa de Hong Kong fechou os negócios de hoje em alta, em meio à expectativa de que o banco central norte-americano encerre o atual ciclo de alta dos juros em sua reunião da próxima semana. O índice Hang Seng subiu 0,72%. O mercado de ações da China fechou praticamente estável, depois de quatro dias de queda. O índice Xangai Composto registrou teve alta de 0,02%, enquanto o Shenzhen Composto declinou 0,6%. Empresas que estrearam na bolsa alcançaram forte valorização em relação ao preço de lançamento dos seus papéis. Nesta quarta-feira passaram a ser listadas na bolsa três pequenas empresas de alta tecnologia. As ações das companhias aéreas, por outro lado, encerraram em baixa, pois os investidores deste setor se preparam para a emissão da Air China. Com isso, a China Souther Airlines perdeu 1,3% e a China Eastern Airlines caiu 1,2%. O yuan encerrou o dia em alta, com o dólar cotado a 7,9681 yuans, contra 7,9720 ontem. A bolsa de Taiwan fechou em alta, puxada pelas ações do setor de tecnologia. O índice Taiwan Weighted avançou 0,5%. A principal empresa de chips, MediaTek, subiu 4,1%. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing recuaram 0,4%, e os da Uniter Microeletronics fecharam com crescimento de 2%. Nas Filipinas, a bolsa teve forte queda, provocada por um intenso movimento de realização de lucros e pelas preocupações dos investidores quanto à elevação dos preços do petróleo. O PSE Composto caiu 3,4%. A ação mais negociada, da Philippine Long Distance Co., perdeu 4,1%. Na bolsa da Austrália, os negócios foram afetados pela expectativa de uma elevação das taxas de juros. Dados divulgados hoje sobre as vendas no varejo, bem maiores do que o previsto, reforçaram os temores do mercado. O índice S&P/ASX 200 terminou o pregão com queda de 1%. O maior impacto negativo sobre as cotações veio dos papéis da BHP Billiton, que baixaram 1,6%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi encerrou o pregão com alta de 0,6%, destacando-se as ações dos setores de tecnologia e automóveis. O índice composto da bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) fechou em baixa de 0,21%. O Strait Times da bolsa de Cingapura encerrou em alta de 0,37% e a JSX Composto, da bolsa de Jacarta (Indonésia), teve ganho de 1%. (As informações são da Dow Jones)