Bolsa de Hong Kong termina o pregão com alta de 0,4% A Bolsa de Hong Kong encerrou o pregão de hoje com alta. O índice Hang Seng teve variação positiva de 0,4%. Os ganhos obtidos por alguns pesos-pesados do mercado local ofuscaram as perdas da Hutchinson, que caiu 0,9%. O conglomerado anunciou que seus negócios com o celular de terceira geração não atingirão o Ebitda previsto para o ano, devido à forte competição no setor. Na China, a Bolsa foi influenciada principalmente pela realização de lucros com ações de bancos. Com isso, apesar da alta na cotação dos papéis de outras grandes empresas, o Xangai Composto fechou estável e o Shenzhen Composto subiu apenas 0,35%. No sistema automático de preços, a moeda chinesa se desvalorizou e o dólar fechou o dia a 7,9768 yuans, contra 7,9715 ontem. Dois senadores dos EUA disseram ontem que pretendem submeter a votação uma tarifa de 27,5% sobre os produtos importados da China se o gigante asiático não promover mudanças no comércio exterior até 30 de setembro. As reuniões do FMI e da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no mês que vem, devem trazer mais críticas à política cambial chinesa. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taiwan caiu 0,4%, liderado pelas indústrias de cimento e pelo setor de turismo. Denúncias de corrupção e uma campanha pela derrubada do presidente Chen Shui-bian estão preocupando os investidores. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 da Bolsa avançou 0,7%, depois que o vencimento de opções causou uma exagerada queda no pregão de ontem. A maior alta foi a da rede varejista Coles Myer, que subiu 5,6%. O mercado continua a especular sobre uma possível compra da empresa. Na Bolsa da Coréia, o índice Kospi fechou com alta de 1%, puxado pelas ações dos setores de tecnologia e de varejo. No mercado filipino, o índice PSE Composto registrou perda de 1,7%. As blue chips tiveram as maiores baixas, incluindo a Philippine Long Distance Co., que declinou 2,8%. Os papéis da empresa de telecomunicações foram afetados pela queda na cotação de seus ADR´s, que perderam 2,8% no pregão de ontem em Nova York. Na Bolsa da Malásia, o índice composto de 100 blue chips teve ganho de 0,25%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura encerrou em alta de 0,29% e o JSX Composto, da Bolsa de Jacarta (Indonésia), fechou com baixa de 0,88%. (As informações são da Dow Jones)