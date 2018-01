Bolsa de Lisboa cai 0,14% com ajustes e realização Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 13,45 pontos (0,14%), para 9.402,01 pontos, num dia marcado por uma realização de lucro entre as ações de menor capitalização. Entre as blue chips, as ações da Portugal Telecom subiram 0,31%, as do Banco Comercial Português ficaram estáveis e as da Energias de Portugal avançaram 0,35%. As ações da Sonae caíram 1,48% e as da Sonae.com recuaram 3,18%. As informações são da Dow Jones. (Suzi Katzumata)