Bolsa de Lisboa registra alta de 0,14% Em Lisboa, a bolsa fechou com o índice PSI-20 em alta de 13,49 pontos (0,14%), para 9.415,46 pontos, com os investidores mantendo o foco sobre a oferta da Sonae pela Portugal Telecom. As ações da PT caíram 0,31%, pressionadas por uma realização de lucro após os fortes ganhos da semana. As ações da Sonae fecharam em alta de 0,75% e as da Sonae.com avançaram 3,77%. Entre as demais blue chips, as ações da Energias de Portugal subiram 0,35% e as do Banco Comercial Português ficaram estáveis. Na semana, o índice acumulou um ganho de 1,57%.