Bolsa de Lisboa tem leve queda de 0,03% Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em baixa de 2,25 pontos (0,03%), para 8.769,79 pontos. Entre as principais blue chips, as ações do Banco Comercial Português caíram 0,82%, enquanto as da Energias de Portugal avançaram 0,74% e as da Portugal Telecom subiram 0,24%. No mês, o índice acumulou um ganho de 1,75%.