Bolsa de Londres cai 0,09%; Paris +0,24% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em baixa de 5,3 pontos (0,09%), em 5.857,7 pontos. O destaque do dia foi o setor de distribuição de energia elétrica, em reação ao anúncio da oferta de aquisição de ? 29,1 bilhões feita pela alemã E.On pela Endesa, da Espanha (Centrica +0,42%), International Power +3,45%, Scottish Power +0,52%, Scottish & Southern Energy +1,45%). No setor bancário, as ações do Barclays subiram 0,23%, em reação a seu informe de resultados. As da cervejaria Scottish & Newcastle, que também divulgou resultados, caíram 1,27%. As da indústria de chocolates e refrigerantes Cadbury Schweppes subiram 2,50%, depois da divulgação de seu balanço. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 11,99 pontos (0,24%), em 4.991,93 pontos.O mercado reagiu a informes sobre fusões e aquisições e o CAC chegou à máxima intraday de 5.024 pontos, mas recuou depois da abertura em queda das Bolsas dos EUA. As ações da Suez, o setor de água, subiram 1,75%, depois de a italiana Enel anunciar que está estudando a aquisição de uma participação majoritária na Electrabel. As da Veolia Environnement avançaram 3,16%, em reação a uma elevação de recomendação pelo JP Morgan. As da Cap Gemini subiram 2,86% e as da Lafarge avançaram 2,51%; ambas divulgam resultados nesta quinta-feira. As ações da Alcatel caíram 2,14%, em reação a comentários desfavoráveis de um analista. Traders disseram que nesta quarta-feira os investidores estarão atentos aos dados de gastos dos consumidores franceses em janeiro e à pesquisa de confiança do consumidor na França em fevereiro.