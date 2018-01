Bolsa de Londres cai 0,62%; Paris -0,02% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 36,4 pontos (0,62%), em 5.836,0 pontos. As ações da Reuters caíram 11,47%, depois da divulgação de seu informe de resultados. Outras ações que reagiram à divulgação de resultados foram Invensys (-4,49%), Colt Telecom (--6,92%), Capita Group (+3,29%), Hanson (+1,65%), Shire Pharmaceuticals (+3,09%) e BAE Systems (-5,87%). As ações da GlaxoSmithKline caíram 0,67%, depois de a FDA norte-americana aprovar uma versão genérica para o antialérgico inalável Flonase a ser fabricada pela Roxane Pharmaceuticals. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em baixa de 1,21 ponto (0,02%), em 5.040,39 pontos. O mercado francês abriu em alta, mas passou a recuar em reação à abertura fraca das Bolsas dos EUA. As ações da CapGemini subiram 6,02%, em reação a seu informe de resultados; entre as ações de empresas que divulgaram resultados também estavam Thomson (+5,89%), Lafarge (-3,04%) e EdF (+1,53%). Outros destaques do pregão foram Saint Gobain (+1,74%) e Vivendi Universal (-1,61%). Traders disseram que nesta sexta-feira o mercado estará atento ao informe de resultados da Sanofi-Aventis.