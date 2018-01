Bolsa de Londres cai de 0,77%; Paris -0,91% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 44,6 pontos (0,77%), em 5.764,1 pontos. Traders disseram que o mercado fez uma pausa para tomar fôlego, com o FT-100 operando próximo do nível mais alto dos últimos quatro anos e meio. As ações do setor de petróleo caíram, em reação à baixa dos preços do produto (BP -1,23%, Shell -1,49%). As das mineradoras voltaram a ceder à realização de lucros (Antofagasta -3,96%, BHP Billiton -4,97%, Xstrata -1,10%). No mesmo setor, as ações da Anglo American caíram 2,59%; a empresa disse que sua unidade de mineração de ouro, a AngloGold Ashanti, deverá ter um lucro de US$ 41 milhões no quarto trimestre de 2005, enquanto a De Beers, do setor de diamantes, deverá ter um lucro de US$ 824 milhões em 2005 (dos quais a participação da Anglo American seria de US$ 430 milhões). No setor de navegação, as ações da P&O caíram 3,86%, depois de a PSA, de Singapura, descartar fazer uma contra-oferta pela empresa, disputada também pela Dubai Ports World. No setor financeiro, as ações da Prudential subiram 2,60%, em meio a especulações de que ela seria alvo de uma proposta de aquisição. Na semana, o FT-100 acumulou uma alta de 0,08%. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 44,92 pontos (0,91%), em 4.910,82 pontos. Traders disseram que o mercado reagiu ao anúncio do déficit comercial dos EUA em dezembro e à abertura em queda das Bolsas norte-americanas. As ações da Total caíram 2,19%, em reação à baixa dos preços do petróleo. As da STMicroelectronics recuaram 2,80%, em reação a comentários desfavoráveis de analistas. As da produtora de videogames Infogrames caíram 27,12%, depois de a empresa divulgar resultados. As ações do setor automotivo subiram, em reação a comentários de analistas sobre os planos da Renault para o médio prazo (Renault +4,25%, Peugeot +1,45%). No setor farmacêutico, as ações da Sanofi-Aventis caíram 1,26%, depois de a empresa anunciar o recall de 30 lotes do anticoagulante enoxaparin (comercializado com os nomes comerciais de Lovenox e Clexane). Na semana, o CAC acumulou uma queda de 0,54%. As informações são da Dow Jones. (Renato Martins)