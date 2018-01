Bolsa de Londres fecha em alta de 0,21%; Paris + 0,20% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 12,0 pontos (0,21%), em 5.759,3 pontos. O trader Frederic Boissel, da Global Equities, disse que o volume foi reduzido, com os investidores mostrando cautela por causa da possibilidade de o Conselho de Segurança da ONU impor sanções econômicas contra o Irã. O pregão foi marcado pela volatilidade; o mercado londrino abriu em queda, em reação às baixas das Bolsas dos EUA, mas recuperou-se no final. As ações da Shell caíram 0,86%, ainda em reação ao informe de resultados divulgado ontem. As da British Airways, que divulgou resultados hoje, recuaram 2,55%. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 9,67 pontos (0,20%), em 4.973,56 pontos. O mercado francês também abriu em baixa e se recuperou no final do pregão. A alta foi liderada pelas ações da siderúrgica Arcelor, que subiram 4,06%, em meio a especulações de que uma terceira parte apareceria para investir na empresa e evitar sua aquisição pela indiana Mittal Steel. As da Michelin avançaram 1,59%, depois de elevação de recomendação pelos analistas da Exane e em reação à notícia de que a empresa vai fechar uma fábrica no Canadá.