Bolsa de Londres fecha em alta de 0,29% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 16,8 pontos (0,29%), em 5.863,0 pontos. Houve pouca atividade no mercado, por causa do feriado nos EUA. Traders disseram que especulações sobre fusões e aquisições deram sustentação ao mercado. As ações do BOC Group, do setor de gases industriais, subiram 1,48%, depois de o jornal Mail on Sunday dizer que sua concorrente Linde, da Alemanha, planeja oferecer ? 8 bilhões pela companhia; uma fusão criaria a maior empresa do mundo no setor. As ações da Kingfisher, do setor de comércio varejista, subiram 3,00% em reação a uma reportagem do Sunday Telegraph segundo a qual ela poderá ser um alvo de aquisição para a norte-americana Lowe's. As ações das mineradoras voltaram a subir, ainda em reação ao anúncio feito na sexta-feira pela Lonmin, do setor de platina, de que está em conversações preliminares para adquirir uma empresa cujo nome não foi revelado (Lonmin -2,17%, BHP Billiton +2,24%, Xstrata +2,41%, Rio Tinto +2,72%). As ações do setor de petróleo também subiram, acompanhando a alta dos preços do produto como reação ao noticiário sobre a violência na Nigéria (BP +1,91%, Shell +0,67%). No setor financeiro, as ações do banco Northern Rock caíram 2,04%, depois de rebaixamento de recomendação pela Goldman Sachs. As da Vodafone, do setor de telecomunicações, caíram 1,21%, em reação a rebaixamento de recomendação pelo JP Morgan; as da BT, também rebaixada, recuaram 0,35%.