Bolsa de Londres fecha em alta de 0,30% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 17,3 pontos (0,30%), em 5.846,2 pontos, nível mais alto desde junho de 2001. A alta foi liderada pelas ações do setor de mineração, depois de a Lonmin anunciar negociações preliminares com uma empresa não identificada que poderão levar à sua aquisição. As ações da Lonmin (listadas no índice FT-250, de ações de média capitalização) subiram 24,81% e influenciaram todo o setor (Anglo American +6,08%, Antofagasta +3,93%, BHP Billiton +2,39%, Rio Tinto +1,96%, Xstrata +3,40%). No setor financeiro, as ações do banco Northern Rock subiram 4,59%, em reação a uma elevação de recomendação pelos analistas do HSBC e em meio a especulações sobre fusões no setor. No setor de mídia, as ações da Daily Mail & General trust caíram 12,54%, depois de a empresa desistir de vender sua subsidiária Northcliffe Newspapers. No setor de energia, as ações da National Grid caíram 1,62%, depois de o New York Times dizer que a companhia poderá fazer uma oferta pela KeySpan, a maior geradora de eletricidade do estado norte-americano de Nova York. Na semana, o FT-100 acumulou uma alta de 1,42%.