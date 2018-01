Bolsa de Londres fecha em alta de 0,32% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 18,2 pontos (0,32%), em 5.722,6 pontos. "Há um bom volume de recursos entrando nos mercados europeus neste momento. E há uma boa razão para isso: as empresas estão produzindo fluxos de caixa muito bons", comentou Charles Glasse, da 2CG. A alta foi liderada pelas ações do setor bancário, depois de a Merrill Lynch elevar sua recomendação para as ações do Northern Rock (Northern Rock +3,41%, Barclays +2,30%). As ações da Peninsular and Oriental Steam Navigation (P&O), do setor de transporte marítimo, subiram 2,96%, depois de a empresa aceitar uma oferta de aquisição de ? 3,44 bilhões (US$ 6,1 bilhões) da PSA, de Singapura. As ações do setor de petróleo caíram, depois de a espanhola Repsol reduzir suas reservas comprovadas em 25% (BP -0,91%, Shell -0,33%). Algumas ações do setor de mineração caíram, em reação à baixa dos contratos futuros de ouro (Xstrata -0,87%, BHP Billiton -0,81%, Rio Tinto -0,88%). No setor de tecnologia, as ações da Mysis caíram 2,32%, depois de a empresa divulgar resultados.