Bolsa de Londres fecha em alta de 0,65%; Paris +0,79% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 37,4 pontos (0,65%), em 5.828,9 pontos. Traders disseram que o mercado foi influenciado pela abertura positiva das Bolsas dos EUA, depois da divulgação do informe de resultados da Hewlett-Packard. As ações da indústria de bebidas Diageo subiram 1,58%, em reação a seu informe de resultados. As da Cadbury Schweppes avançaram 1,51%, depois de o Wall Street Journal dizer que a empresa poderá receber uma oferta de aquisição; as companhias citadas como possíveis compradoras são as norte-americanas Hershey e Kraft Foods e a suíça Nestlé. As ações da Kingfisher, do setor de comércio varejista, caíram 0,77%, em reação a seu informe de vendas do quarto trimestre de 2005; as ações do setor também foram afetadas pelo informe de que o volume de vendas no Reino Unido caiu 1,3% em janeiro (Marks & Spencer -0,96%, Morrison -0,64%, Next -1,27%, Sainsbury -0,23%). No setor de mídia, as ações da Reed Elsevier caíram 5,14%, em reação a seu informe de resultados. As do banco Bradford & Bingley, que também divulgou resultados, recuaram 0,33%. No setor de tecnologia aeroespacial e militar, as ações da BAE Systems subiram 2,68% e as da Rolls-Royce avançaram 2,83%, depois de a Morgan Stanley elevar sua recomendação sobre ambas. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 39,00 pontos (0,79%), em 4.973,09 pontos. Traders disseram que o comportamento do mercado voltou a ser determinado pelo desempenho das ações de empresas que divulgaram resultados, entre elas Societé Générale (+3,96%), EdF (+4,36%), Schneider Electric (-0,24%) e Air France-KLM (-1,82%). As da L'Oreal, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 1,02%. No setor de tecnologia, as ações da STMicroelectronics avançaram 1,98%. As da Lagardère caíram 1,17%, em reação ao informe de que a empresa poderá pagar até ? 1 bilhão por uma participação na Canal Plus. As da Technip recuaram 1,53%, depois de um alerta de queda nos lucros. Traders disseram que o mercado francês deverá acompanhar as Bolsas dos EUA nesta sexta-feira.