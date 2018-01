Bolsa de Londres fecha mais cedo, com alta de +0,10% A Bolsa de Londres fechou em alta, com o FT-100 subindo 6,30 pontos, ou 0,10% para 6.190 pontos, após uma sessão truncada e de duração mais curta. As ações do Vodafone Group e da farmacêutica Shire limitaram a alta, assim como as mineradoras. A Vodafone caiu 1,2%, após a gigante de telecomunicações informar seu interesse em assumir o controle da Hutchison Essar, quarta maior operadora celular da Índia. As ações da BHP cederam 0,33%. A Bolsa de Londres só voltará a operar no dia 27 de dezembro. As informações são da Dow Jones.