Bolsa de Londres rejeita oferta de US$ 5,25 bi da Nasdaq A London Stock Exchange Group (LSE) rejeitou formalmente hoje a oferta de compra de 2,7 bilhões de libras esterlinas (US$ 5,25 bilhões) da Nasdaq ao considerá-la "completamente inadequada". A bolsa londrina também fortaleceu sua estratégia de defesa com a promessa de um grande aumento nos dividendos depois do final do ano fiscal corrente. O movimento era esperado pelos analistas. Em circular enviada aos acionistas, a bolsa londrina afirma que a oferta da Nasdaq, de 12,43 libras por ação, "deprecia significativamente" a LSE. O grupo também alertou sobre os riscos para Londres sobre questões envolvendo a listagem, jurisdição comercial e regulamentação extra-territorial que poderiam surgir caso os norte-americanos fossem bem sucedidos em sua investida. A LSE informou expectativa de salto de 58% no lucro por ação, excluindo itens excepcionais, no atual ano fiscal. A companhia prevê dividendo final de 12 pence por ação para o ano financeiro que termina em 31 de março de 2007, elevando o dividendo total no ano para pelo menos 18 pence por ação. O montante é 50% superior ao distribuído no ano anterior. Para a LSE, a proposta da Nasdaq "não reflete sua posição estratégica única", é insuficiente levando em conta os benefícios de sinergias e não inclui um prêmio pelo controle. A executiva-chefe da LSE, Clara Furse, declarou aos jornalistas que a oferta "não chega nem perto". Segundo os britânicos, a proposta da Nasdaq avalia a companhia em 24,7 vezes os lucros de 2006, bem abaixo da média do setor e da própria taxa da Nasdaq, de 47 vezes. Na sexta-feira, o investidor norte-americano Samuel Heyman elevou sua participação na LSE para 9,6% com a compra de 1 milhão de ações, por 13 milhões de libras. Ao que tudo indica, ele e os acionistas de hedge fund estão apostando em uma oferta maior. Entretanto, a Nasdaq já afirmou que não vai elevar sua proposta a menos que o conselho aprove o acordo ou outro interessado entre na disputa. A Nasdaq lançou formalmente sua oferta pela bolsa de Londres em 12 de dezembro e detém perto de 29% das ações da LSE. O acordo iria criar o maior mercado de ações do mundo, com 6,4 mil companhias listadas e uma capitalização de mercado total de 6,3 trilhões de libras, ou US$ 11,8 trilhões. As informações são da Dow Jones.