Bolsa de Londres rejeita oferta feita pela Nasdaq A Bolsa de Londres (London Stock Exchange PLC) recebeu uma oferta preliminar de 2,4 bilhões de libras (cerca de US$ 4,17 bilhões) da The Nasdaq Stock Market Inc, a bolsa norte-americana que negocia, em sua maioria, ações de tecnologia, numa tentativa de consolidar as bolsas entre dois continentes. Contudo, a bolsa londrina rejeitou firmemente a oferta não solicitada, dizendo que o prêmio proposto de 8% sobre o preço de mercado, no momento em que foi feito, "subestima substancialmente a companhia". A Nasdaq já negociou antes com a bolsa londrina, em 2000, e depois foram reportadas negociações em 2002. As informações são da Dow Jones.