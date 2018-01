Bolsa de Londres tem baixa de 0,02%; Paris +0,08% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em baixa de 1,2 ponto (0,02%), em 5.792,3 pontos. As ações das empresas de telecomunicações subiram, acompanhando as altas do setor em outros mercados europeus (Vodafone +1,25%, Cable & Wireless +0,71%); as do setor de petróleo caíram, em reação à nova baixa dos preços do produto (BP -0,54%, Shell -0,83%). As da Rolls Royce subiram 2,69%, depois de a Merrill Lynch elevar sua recomendação, e foram acompanhadas por outras do setor imobiliário (Land Securities +2,7%, Hammerson +0,8%). As da British Land avançaram 1,01%, em reação a seu informe de resultados. No setor farmacêutico, as ações da AstraZeneca recuaram 0,23%, depois de a empresa anunciar a retirada do mercado do anticoagulante Exanta, por causa de riscos de problemas hepáticos para os usuários. As da GlaxoSmithKline caíram 0,67%, em reação ao anúncio da aquisição do Pliva-Istraivacki Institut, da Croácia, por ? 135 milhões. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 3,98 pontos (0,08%), em 4.961,34 pontos. Traders disseram que uma alta das ações do setor financeiro nos últimos minutos do pregão contrabalançou as quedas fortes de blue chips como Michelin e Total. As ações do BNP Paribas, que divulga resultados nesta quarta-feira, subiram 0,33% e as do Crédit Agricole avançaram 1,29%. As da France Telecom subiram 3,01%, em reação a seu informe de resultados. As da Michelin, que também divulgou resultados, caíram 5,39%. As da Total recuaram 1,19%, em reação à queda dos preços do petróleo. Traders disseram que nesta quarta-feira os investidores estarão atentos aos informes de resultados de empresas como BNP Paribas, Total e Danone e aos informes de vendas da Gaz de France e da Scor.