Bolsa de Londres tem queda de 0,44%; Paris +0,02% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 25,6 pontos (0,44%), em 5.746,8 pontos. As ações do setor de comércio varejista estavam entre as que mais caíram, depois de o Consórcio Britânico do Varejo (BRC) informar que as vendas do setor cresceram apenas 0,2% em janeiro (para expectativas de +1,5%); com isso, ano de 2006 teve o começo mais fraco desde que o BRC começou a fazer suas pesquisas de vendas, em 1995. Os destaques negativos do setor foram Kingfisher (-0,44%), DSG International (1,99%), GUS (-0,84%) e Marks & Spencer (-1,25%). As da rede de farmácias Alliance Unichem subiram 2,62% e as do Boots Group avançaram 1,41%, depois de as autoridades reguladoras darem aprovação condicional à fusão entre as duas empresas. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram BP, do setor de petróleo (-2,70%), Amvescap, do setor financeiro (+5,32%), e Aviva, do setor de seguros (+0,89%). Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 0,81 ponto (0,02%), em 4.935,40 pontos. O mercado francês operou a maior parte do pregão em baixa, pressionado pelas quedas fortes das ações da Arcelor e da Thomson. O CAC chegou a cair a 4.906 pontos, mas recuperou-se no final. As ações da siderúrgica Arcelor caíram 3,16%. Depois de quatro dias consecutivos de altas, em reação ao informe de que a empresa estaria pensando em comprar a US Steel como forma de evitar ser adquirida pela indiana Mittal Steel. As da Thomson, do setor de tecnologia, caíram 3,08%, depois de rebaixamento de recomendação pela Morgan Stanley. As da operadora de usinas nucleares Areva subiram 4,12%, em meio à especulação de que a estatal francesa deverá beneficiar-se de um esforço para a diversificação das fontes de energia. As do BNP Paribas avançaram 2,23%, ainda em reação à oferta feita pelo Banco pelo italiano BNL.